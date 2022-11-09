Лондон, , 22:48 — REGNUM Британская актриса Софи Тернер, известная по сериалу «Игра престолов», примет участие в съемках шестисерийной драмы «Джоан» для ITV. Об этом сообщило издание Deadline.

Софи Тернер в роли Саны Старк Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания

Действие проекта развернется в 1980-е годы, а Тернер исполнит роль знаменитой похитительницы драгоценностей Джоан Ханнингтон. Постановкой проекта займется Ричард Лакстон, а в качестве продюсера выступит Пол Фрифт.

Съемки шоу планируют начать в Лондоне (Великобритания) весной 2023 года.

Напомним, Софи Тернер прославилась благодаря роли старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка Сансы Старк в сериале «Игра престолов». Актриса также сыграла в «Людях Икс: Апокалипсис», «Выжить», «Помешанном на времени» и других проектах.

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