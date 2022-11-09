Москва, , 22:42 — REGNUM Указ о награждении заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова посмертно орденом Мужества подписал 9 ноября президент России Владимир Путин.

Кирилл Стремоусов khogov.ru

В документе отмечается, что Кирилл Стремоусов удостоен награды «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Стремоусов 9 ноября погиб в дорожной аварии в Херсонской области.

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