Москва, , 12:08 — REGNUM Со следующего учебного года в школах введут курс начальной военной подготовки, заявил 9 ноября министр просвещения Сергей Кравцов.

Советский плакат ГТО

«Сейчас он готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы его со следующего года могут использовать», — привод его слова РИА Новости.

Уточняется, что занятия будут внеурочными.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения поддержали введение курса начальной военной подготовки (НВП) и считают, что это нужно было сделать раньше. Иные особо подчеркнули, что предмет должен быть обязательным к посещению, а не внеурочным.

«Возрождаем традиции. Нужное и лучшее. Меньше дети во внеурочное время будут сидеть в интернете и сетях», — поддержала Olga.

«Слава Богу… Начали понимать, что в СССР было много, чего сейчас не хватает», — отметил Дмитрий Ф.

«Удивляюсь. А почему не с этого [учебного года]? Ну хотя бы с нового года. Вообще не помешало бы. Давно говорю, что НВП зря отменили. Нас учили и автомат разбирать и из винтовки стрелять, и с противогазом обращаться и в нем же бегать. И сестринскому делу. И всё с ненавязчивым патриотизмом. Никогда не хотелось прогуливать НВП», — прокомментировала Наталья.

«Очень зря, что внеурочные. Дети не очень любят посещать внеурочные занятия. Можно уменьшить изучение английского на 1 час, ничего не случится. А НВП может быть кому-нибудь жизнь спасет», — отметила Наталья.

«Вот это сделано, что называется на отстань, чтобы рты людям закрыть, типа, просили — нате. Надо не внеурочное время, факультативно делать, а нормальными часами, как раньше. А то это получается ерунда, — хочу приду, хочу — не приду», — возмутилась Елена.

Гонка ГТО Fadm.gov.ru

«Большинство людей совершенно не представляют, что такое учебный процесс: планирование учебного процесса, нагрузка, контингент, внеурочка, учебники, пособия и т.д. и т.п. Образование — это машина, которая раскачивается не очень быстро. Где взять преподавательский состав? Кто его обучит? Подтвердит квалификацию?» — задался вопросами О. М.

«Давно пора! Верните НВП советского периода, как вернули ГТО. Объединить НВП и ГТО в один предмет. Чтобы молодежь из школы выходила здоровыми и подготовленными…» — призвал Alekxey.

«НВП не должно быть внеурочным, особенно в такой стране, как Россия! Мы слишком большие, чтобы НВП было внеурочным! Только в полном объёме и на регулярной основе должно быть НВП в расписании и во всех школах! Зарницы должны возродить и проводить соревнования, как это было у нас: городские, региональные! Нам настоящие защитники/мужчины нужны с детства и на всех рубежах!» — отметила Ester.

«Очень даже полезный предмет был. Разбирали автомат, стреляли в тире из мелкашки, военрук много интересного рассказывал. Тревоги, противогазы и всё такое. А два последних класса сборы по неделе. Палатки, дневальные, наряды и всё такое», — поделился Андрей.

«Не надо было и отменять!» — подытожила Оксана.