Скопье, , 22:46 — REGNUM Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии Граждане за европейское будущее (ГЕРБ) Бойко Борисов 9 ноября провел встречу с министром внутренних дел Северной Македонии Буяром Османи.

Бойко Борисов Vladimir Petkov

Как сообщает новостное агентство Telegrafi, Борисов заявил, что у Болгарии и Северной Македонии общий путь в Европу, и выразил надежду, что отношения между странами будут улучшаться.

«Я выразил уверенность в том, что важные вещи между Болгарией и Македонией продвигаются вперед, но нам нужно регулировать развитие общества, чтобы на него не влияли мелочи, и прекратить провокации, из-за которых мы можем потерять всё, что достигнуто на данный момент.

Бойко Борисов Я также вспомнил освистание футбольной команды Болгарии во время исполнения болгарского национального гимна перед матчем между командами наших стран, когда все задавались вопросом: какой вред мы причинили нашим соседям, что заслужили такое обращение».

«Сербия и Косово, Киев и Россия, Турция и Греция, весь регион находится в конфликте. Остается нам и Северной Македонии вступить в конфликт. Люди хотят жить хорошо. Чтобы был газ, чтобы было электричество, чтобы был достаток», — подчеркнул политик.

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