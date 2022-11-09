Скопье, 9 ноября 2022, 22:46 — REGNUM Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии Граждане за европейское будущее (ГЕРБ) Бойко Борисов 9 ноября провел встречу с министром внутренних дел Северной Македонии Буяром Османи.
Как сообщает новостное агентство Telegrafi, Борисов заявил, что у Болгарии и Северной Македонии общий путь в Европу, и выразил надежду, что отношения между странами будут улучшаться.
«Сербия и Косово, Киев и Россия, Турция и Греция, весь регион находится в конфликте. Остается нам и Северной Македонии вступить в конфликт. Люди хотят жить хорошо. Чтобы был газ, чтобы было электричество, чтобы был достаток», — подчеркнул политик.
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