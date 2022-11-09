Киев, , 22:35 — REGNUM Остановить «террористическое [киевское] государство» можно только путем его ликвидации, написал 9 ноября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

Так он прокомментировал внесение на рассмотрение парламента киевского режима постановления о признании вслед за «Чеченской Республикой Ичкерия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также и «независимости Татарстана».

“Это к разговору о возможности диалога. [Киев] уже вошел во вкус, попробовав русской крови», — отметил Котенок.