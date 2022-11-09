Анкара, , 22:28 — REGNUM Участниками происшествия у берегов Турции, которое обошлось без жертв, стали моряки рыболовного катера: судно врезалось 9 ноября в плавучую мину, передаёт tv100.

Рыболовецкое судно Smiley.toerist

Инцидент произошёл у берегов провинции Кыркларели. После столкновения катер начал тонуть и подал сигнал о помощи. К нему подошли рыболовецкие баркасы: судно было отбуксировано в Игнеаду — ближайший порт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Одессе прогремел взрыв. Причиной стал подрыв якорной мины.

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