Анкара, 9 ноября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Участниками происшествия у берегов Турции, которое обошлось без жертв, стали моряки рыболовного катера: судно врезалось 9 ноября в плавучую мину, передаёт tv100.

Smiley.toerist Рыболовецкое судно

Инцидент произошёл у берегов провинции Кыркларели. После столкновения катер начал тонуть и подал сигнал о помощи. К нему подошли рыболовецкие баркасы: судно было отбуксировано в Игнеаду — ближайший порт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Одессе прогремел взрыв. Причиной стал подрыв якорной мины.