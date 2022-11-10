Венеция, Италия, , 07:13 — REGNUM 34-летний российский форвард Артем Дзюба, разорвавший контракт с «Аданой Демирспор», может продолжить карьеру в Италии.

Дзюба Андрей Пронин © ИА REGNUM

Как сообщает исполнительный директор «Венеции» Александер Мента, итальянский клуб рассматривает возможность подписания Дзюбы в зимнее трансферное окно.

«Может быть, «Венеция» подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оценивает этот вариант. Ближе к зиме будет видно», — цитирует Менту издание Sport24.

В текущем сезоне Артем Дзюба, выступая за «Адану Демирспор», принял участие лишь в пяти матчах за турецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Фенербахче» и получил одну желтую карточку.