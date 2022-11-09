Вашингтон, , 22:13 — REGNUM Спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри объявил о создании плана по компенсации выбросов углекислого газа, призванного помочь развивающимся странам ускорить переход от ископаемого топлива, сообщает 9 ноября Reuters.

Джон Керри state.gov

В рамках программы под названием Energy Transition Accelerator США намерены финансировать проекты, касающиеся возобновляемых источников энергии и ускорения перехода на чистую энергию в развивающихся странах.

Отмечается, что Соединенные Штаты разработают данную программу совместно с Фондом Земли Джеффа Безоса, а также Фондом Рокфеллера. Программа будет действовать до 2030 года и, возможно, потом будет продлена до 2035 года.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, обязывающий федеральное правительство к 2050 году достигнуть нулевого уровня выбросов парниковых газов.

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