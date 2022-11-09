Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск пообещал рекламодателям превратить Twitter в «правдивую платформу» без фальшивых аккаунтов, тем самым пытаясь успокоить рекламные агентства, которые все чаще отказываются от сотрудничества с социальной сетью, сообщает 9 ноября Reuters.

Twitter geralt

«Люди должны оглянуться и понять, что Twitter является хорошей вещью в мире. Если аккаунт занимается обманом, мы его приостановим», — сказал Маск, добавив, что цель Twitter — быть правдивым, интересным и развлекательным.

Ранее такие крупные рекламодатели, как General Motors и General Mills, убрали рекламу из Twitter из-за опасений по поводу того, что новый владелец Twitter Илон Маск ослабит правила модерации контента.

Напомним, что ранее коалиция групп по защите гражданских прав потребовала от рекламодателей Twitter приостановить сотрудничество с соцсетью осле того, как Маск уволил примерно половину сотрудников.