Мехико, , 22:31 — REGNUM Трое американских туристов погибли на минувшей неделе в Мехико в квартире, которую они снимали через компанию Airbnb, в результате отравления угарным газом, сообщает 9 ноября Reuters.

Турист TheDigitalWay

Трое друзей Кэндис Флоренс, Джордан Маршалл и Кортез Холл приехали в столицу Мексики для посещения карнавала в честь Деня мертвых. Их тела были найдены 30 октября. Экспертиза показала, что они умерли от отравления угарным газом.

Руководство Airbnb заявило, что этот несчастный случай является «ужасной трагедией» и что компания готова оказать содействие властям в проведении расследования.