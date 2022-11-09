Лос-Анджелес, США, 9 ноября, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Две женщины подали судебные иски против продюсера сериала «Клиника» Эрика Вейнберга. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

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Женщины хотят возмещение ущерба от Вейнберга за сексуальное насилие, побои и моральный вред. Одна из них также намерена получить компенсацию за домогательства.

По словам обвинительниц, произошедшее с ними случилось в 2019 году.

Напомним, в октябре 2022 года Эрику Вейнбергу предъявили обвинения по 18 уголовным статьям, связанным с насилием над девушками. Впоследствии судья отменил залог в $5 млн и признал продюсера потенциально опасным для общества, поместив его под стражу.