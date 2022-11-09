Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Правительство Мексики не будет закупать желтую кукурузу из США, так как не хочет генетически модифицированной кукурузы, заявил 9 ноября президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор на фоне давления со стороны своего главного торгового партнера по поводу будущего импорта, сообщает Reuters.

Кукуруза Алексей Колчин © ИА REGNUM

Соединенные Штаты планировали продавать Мексике желтую кукурузу, однако Мексика отказалась, рассказал Лопес Обрадор на очередной пресс-конференции.

«Для нее есть рынок, но правительство не может совершить покупку, потому что мы не хотим ГМО», — объяснил Лопес Обрадор.

Ранее правительство Мексики приняло решение запретить генетически модифицированную кукурузу в стране. Также запрет коснулся импорта генетически модифицированных семян кукурузы и продукции из нее.

Это решение мексиканских властей уже вызвало критику со стороны крупных сельскохозяйственных предприятий, а также со стороны местного отделения крупнейшего производителя ГМО-семян в мире корпорации Bayer. При этом мелкие и средние фермеры, наоборот, приветствовали этот запрет.

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