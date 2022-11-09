Тарифы на газ в РФ с декабря могут вырасти на 8,5%
Москва, 9 ноября, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Цены на газ для всех потребителей в России предлагается с декабря увеличить на восемь с половиной процентов. Об этом сообщается в проекте приказа ФАС.
Fas.gov.ru
ФАС
Цены на газ планируется проиндексировать и для предприятий, и для населения. Отмечается, что «на фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже инфляции».
Тарифы на газ, отмечает ведомство, не будут изменяться после этого до 1 июля 2024 года.