Москва, 9 ноября, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Цены на газ для всех потребителей в России предлагается с декабря увеличить на восемь с половиной процентов. Об этом сообщается в проекте приказа ФАС.

Fas.gov.ru ФАС

Цены на газ планируется проиндексировать и для предприятий, и для населения. Отмечается, что «на фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже инфляции».

Тарифы на газ, отмечает ведомство, не будут изменяться после этого до 1 июля 2024 года.