Курган, , 21:51 — REGNUM Опыт проведения специальной военной операции доказывает жизненную необходимость в возобновлении в школах уроков начальной военной подготовки (НВП). Так отреагировал на заявление Минпросвещения о появления уроков НВП в школах с 2023/2024 учебного года бывший военный, педагог из Курганской области Алексей Абдулин.

Зарница Калужский областной молодежный центр

Свои мыли по поводу возрождения НВП Алексей Абдулин изложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Одобрив возвращение уроков начальной военной подготовки, курганский педагог обратил внимание, что для занятий по НВП необходима материально-техническая база, которая не везде присутствует, создание единой учебной программы и единого учебника, а также достаточное количество часов на практические занятия.

«Нужно реальное знакомство с армией, в том числе поездки в военные части, изучение техники, современной, такой, как квадрокоптеры и тепловизоры. Изучение опыта, истории и тактики военных действий. Конструктивное взаимодействие с родительским сообществом, заинтересованными организациями и ведомствами», — считает Алексей Абдулин.

Кроме того, курганский педагог отметил, что даже когда на земле воцарятся мир и согласие, никому не помешает уметь правильно измерить давление или наложить повязку, ориентироваться на местности или грамотно перенести травмированного человека из пункта А в пункт Б.

«Наша задача — действительно научить всему этому детей, не сведя уроки НВП к профанации», — подытожил Алексей Абдулин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области со второй четверти 2022/2023 учебного года в дополнение к урокам ОБЖ для десятиклассников стартуют курсы начальной военной подготовки. Занятия по НВП будут проводить курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, военнослужащие и ветераны силовых структур.

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