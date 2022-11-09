Приштина, Сербия, , 21:25 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти в очередной раз призвал представителей сербов не покидать институты власти сепаратистского образования. Об этом Курти заявил в начале заседания правительства 9 ноября в Приштине.

Альбин Курти Arianit

По его словам, покинуть косовские органы власти сербам приказывают«люди, которым мешают закон и конституция».

«Мы ответственная власть, которая выступает против всех преступников, выступает за развитие, интеграцию, равенство всех граждан, соблюдение прав меньшинств», — процитировал телеканал РТС слова Курти.

При этом премьер-министр сепаратистского Косово отметил, что полиция на севере Косово и Метохии, населенном преимущественно сербами, до сегодняшнего дня раздала 1012 предупреждений владельцам автомобилей с сербскими регистрационными номерами.

Напомним, что албанские сепаратисты в Косово настаивают на том, что сербские автомобильное номера должны быть как можно скорее изъяты из оборота. Несмотря на то, что США и ЕС требовали от Курти продлить срок перерегистрации автомобилей, официальная Приштина не пошла на эту уступку. Теперь водители с сербскими номерами получают предупреждения, с 21 ноября они будут оплачивать штрафы. В знак протеста сербы покинули органы власти сепаратистского образования.