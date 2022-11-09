Лампедуза , Италия, , 21:16 — REGNUM В ночь на 9 ноября еще одна группа нелегальных мигрантов была доставлена на итальянский остров Лампедуза с кораблей — перевозчиков мигрантов, передают местные СМИ.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что одна из прибывших на этом корабле женщин почувствовала себя плохо из-за переохлаждения, ее доставили в больницу, но спасти ее жизнь врачам не удалось.

Прокуратура возбудила уголовное дело: по версии надзорного ведомства, в этой смерти виновны перевозчики.

После выхода «Лиги» из правящей коалиции в 2019 году число нелегальных мигрантов в Италии снова стало быстро расти. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида. Лидеры нового правоконсервативного правительства страны, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции.