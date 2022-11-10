Москва, , 16:12 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 4 ноября составил $541,6 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 28 октября международные резервы страны составляли $550,1 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $8,5 млрд, или на 1,5%.

В комментарии регулятора уточняется, что снижение показателя произошло «под воздействием отрицательной переоценки».

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

Напомним, ранее ЦБ сообщил за октябрь объём международных резервов России увеличился на $6,5 млрд, или на 1,2%, и по состоянию на 1 ноября составил $547,2 млрд.

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