Вашингтон, 9 ноября, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что в ближайшее время социальная сеть Twitter претерпит существенные изменения. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter 9 ноября.

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«Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы. Мы сохраним то, что работает, и изменим то, что не работает», — написал Маск. Он также назвал себя «оператором горячей линии для жалоб на Twitter», добавив соответствующее изменение в описание своего профиля в соцсети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илон Маск рассматривает возможность сделать Twitter платным. Предполагается, что бизнесмен может установить ежемесячный лимит на использование Twitter, по истечении которого пользователю будет предложено оплатить подписку.