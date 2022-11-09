Херсон, , 21:16 — REGNUM В Снигиревке (Херсонская область) нет ВСУ, их наступление провалилось, заявил 9 ноября глава городской администрации Юрий Барбашов.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Никаких успехов они не достигли, по моим данным, потеряли вчера около двух взводов», — сказал он в интервью РИА Новости.

Чиновник добавил, что на снигирёвское направление бандеровцы намерены посылать подкрепление, однако личный состав ВСУ «от этого не в восторге».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ночь на 9 ноября на снигиревском и беляевском направлениях уничтожены свыше 200 бандеровских боевиков.

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