Херсон, 9 ноября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. В Снигирёвке (Херсонская область) нет ВСУ, их наступление провалилось, заявил 9 ноября глава городской администрации Юрий Барбашов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Никаких успехов они не достигли, по моим данным, потеряли вчера около двух взводов», — сказал он в интервью РИА Новости.

Чиновник добавил, что на снигирёвское направление бандеровцы намерены посылать подкрепление, однако личный состав ВСУ «от этого не в восторге».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ночь на 9 ноября на снигирёвском и беляевском направлениях уничтожены свыше 200 бандеровских боевиков.