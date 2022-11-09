Минск, , 21:13 — REGNUM Белоруссия намерена добиваться от Германии предоставления документов по делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил белорусский генпрокурор Андрей Швед, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед President.gov.by

«Мы направили поручения об оказании правовой помощи в Германию, более десяти поручений. Пока оттуда какой-либо значимой информации не получено, но мы будем настаивать на том, чтобы Германия нам выдала те документы, которые необходимы», — подчеркнул Швед.

Генпрокуратура также направила запросы о правовой помощи и в другие страны: США, Польшу, страны Прибалтики, Чили, Бразилию, Австралию, Канаду, Великобританию, Аргентину, всего более 70 запросов в 30 государств.

По словам Шведа, в Литве и Латвии в помощи отказали, так как считают легионеров СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) героями и защищают нацистских преступников.

«Мы надеемся, что в Польше есть здравый смысл, и там откликнутся на нашу просьбу об оказании правовой помощи. Мы настаиваем в рамках заключëнного ранее договора, чтобы они [поляки] выполняли свои обязательства», — заявил Швед.

Как сообщало ИА REGNUM, дело о «геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны» Генпрокуратура Белоруссии возбудила в апреле 2021 года. С тех пор допросили более 15 тысяч человек, половина из которых были узниками концлагерей.