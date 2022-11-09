Нижний Новгород, 9 ноября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Владеть оружием, оказывать первую медпомощь, пользоваться рацией должен уметь каждый, считает спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Так он прокомментировал инициативу о возрождении курса начальной военной подготовки (НВП) в школах и учреждениях среднего профессионального образования.

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятия курса НВП проходят абсолютно бесплатно, попасть на курс может любой желающий

Парламентарий отметил, что в Нижнем Новгороде такой курс уже есть и преподавателями в нем являются ветераны боевых действий.

«Желающих поучиться много — люди понимают, насколько это важно», — написал Люлин в своем telegram-канале.

При этом председатель регионального парламента подчеркнул, что это не означает отправки выпускников таких курсов в зону проведения специальной военной операции. Полученные навыки могут пригодиться для оказания помощи в экстренных случаях, могут кому-то спасти жизнь.

«Важно, чтобы новый предмет не стал копией советской НВП. Надо исключить формализм! Детям должно быть интересно, тогда они будут впитывать знания как губка. Дайте им пострелять из автомата. Объясните, что противогаз не для того, чтобы первоклашек пугать, а для защиты от газов», — призывает Люлин, добавляя, что нужно дать поверить в важность предмета.

«Тогда будет результат», — уверен парламентарий.

Среди подписчиков своего канала спикер Заксобрания организовал голосование. По его результатам большинство — 81 человек — поддержали возрождение курса НВП в школах, 23 — проголосовали против.

ИА REGNUM напоминает, Минпросвещения РФ ведет разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки (НВП) в школах и колледжах. Об этом говорится в ответе на запрос депутатов Госдумы от фракции СРЗП на имя главы Минпросвещения. Также обращение поддержали и в Минобороны РФ.