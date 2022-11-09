Вашингтон, 9 ноября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Республиканская партия выиграла семь новых мест в палате представителей США, которые ранее принадлежали демократам, при этом подсчет голосов еще продолжается, сообщает 9 ноября Reuters со ссылкой на прогноз Edison Research.

Демократические и республиканские штаты в США. Красный- республиканцы, Синий-демократы

Отметим, что ресурс Edison Research отслеживает чистое количество мест, которые переходят от одной партии к другой.

На данный момент республиканцы выиграли 203 места в палате представителей, состоящей из 435 мест. Для сравнения: демократы пока располагают 187 местами.

Напомним, что накануне, 8 ноября, республиканцам было необходимо отобрать одно место у демократов в Сенате, чтобы получить контроль над палатой.