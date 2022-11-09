Москва, , 22:39 — REGNUM Молодежь из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей изменилась в положительную сторону после вхождения этих территорий в состав России. Об этом рассказала певица Юлия Чичерина в ходе молодежного форума «Юг молодой».

Чичерина Цитата из видео «Чичерина - Моя Спарта»

По словам артистки, от молодежи зависит будущее страны, поэтому ей «очень приятно наблюдать, как у молодых людей просветлились умы». Чичерина также отметила значимость работы различных деятелей культуры на освобожденных территориях, пишут РИА Новости.

Напомним, 20 октября 2022 года президент Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание заслуженной артистки России. Незадолго до этого певица попала в санкционный список Европейского союза за поддержку борьбы России с проявлениями неонацизма.

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