Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск отказался от нового дизайна официального ярлыка для аккаунтов Twitter в тот же день, когда соцсеть начала распространять его, сообщает 9 ноября Reuters.

Илон Маск Trevor cokley

«Пожалуйста, учтите, что в ближайшие месяцы Twitter будет делать много глупых вещей. Мы оставим то, что работает, и откажемся от того, что не работает», — написал он в своем аккаунте.

Илон Маск отказался от официального ярлыка всего через день после того, как его представил один из руководителей компании, что запутало пользователей. Многим стало тяжело различать новый ярлык и нынешнюю синюю галочку Twitter, обозначающую верифицированные аккаунты.