Нягань, Югра, 9 ноября, 2022, 21:23 — ИА Регнум. В Нягани (ХМАО) 9 ноября простились с погибшим в ходе спецоперации добровольцем Александром Мельчаковым. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Иван Ямашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Рядовой мотострелковой бригады 38-летний уроженец города Нягани Александр Мельчаков 17 октября 2022 года погиб в результате артиллерийского обстрела. В сентябре он ушёл добровольцем в зону специальной военной операции.

«Последние годы он жил и работал в Москве, но не терял связи с Няганью, где живут бывшая супруга и 12-летняя дочь. Приезжал, принимал участие в воспитании ребёнка, был заботливым отцом. В Нягани его помнят хорошим работником — Александр трудился слесарем в ЖЭУ-3 и водителем ОАО «Управление технологического транспорта», — сообщил глава Нягани.

Иван Ямашев подчеркнул, что правительство Ханты-Мансийского автономного округа окажет родственникам погибшего все необходимые меры, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей.