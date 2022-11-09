Херсон, 9 ноября 2022, 20:49 — REGNUM Смерть заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова официально подтверждена медиками. В этой аварии пострадали ещё два человека. Об этом сообщили 9 ноября в министерстве здравоохранения региона.
Как уточняется, Кирилл Стремоусов погиб в ДТП с участием трёх автомобилей.
Как сообщало ИА REGNUM, предполагаемым виновником аварии ранее был назван водитель большегруза, совершивший опасный манёвр.
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