Белград, 9 ноября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Министерство обороны Сербии при поддержке правительства и президента Александра Вучича продолжит работу над перевооружением и укреплением сербской армии. Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич 9 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

С учетом актуальной политической ситуации это самое сложное и трудоёмкое задание, отметил Вучевич.

По словам министра обороны, Сербия будет закупать более современное вооружение и экипировку, а также увеличивать численность армии, передает телеканал Н1.

Напомним, что ранее Александр Вучич рассказал о том, что Сербия заказала в России третий зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» и системы радиоэлектронной борьбы, но пока не может их получить.