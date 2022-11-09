Москва, , 20:49 — REGNUM Тему сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ обсудили 9 ноября по телефону президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

Уточняется, что обсуждались «вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ«. Мероприятие на этот раз пройдёт в Ереване под председательством Армении 23 ноября.

Напомним, Постоянный Совет ОДКБ рассматривает вопросы координации взаимодействия стран – членов в реализации решений, принимаемых органами ОДКБ, в период между сессиями Совета.

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