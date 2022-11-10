10 ноября 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 11:58 — REGNUM В активизировавшемся дипломатическом диалоге по нормализации отношений между Баку и Ереваном наблюдаются труднообъяснимые странности. С одной стороны, в Вашингтоне по инициативе госдепартамента США прошли трехсторонние переговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. По итогам этого раунда стороны объявили о продолжении переговорного процесса на уровне глав МИД и сообщили о готовящейся в ближайшее время встрече между собой. Что касается госсекретаря Блинкена, то он, приветствуя диалог, выразил надежду, что «реальные и смелые шаги обеих стран направлены на то, чтобы оставить прошлое позади и работать над достижением прочного мира». В свою очередь Байрамов выступил с призывом «воздержаться от действий, подрывающих мирный процесс». Тем не менее на линии соприкосновения конфликтующих сторон вновь вспыхнули военные стычки.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом появившиеся по инициативе Армении в зоне конфликта наблюдатели ЕС в рамках созданной международной мониторинговой миссии, а также наблюдатели от ОБСЕ, как и созданный в Агдаме совместный российско-турецкий центр, призванные давать реальную оценку складывающейся ситуации, отделываются многозначительным молчанием. Напомним, что ранее остановить эскалацию в регионе удалось только благодаря оперативным усилиям Москвы. А что будет сейчас, кто конкретно будет заниматься миротворчеством, если в очередной раз вспыхнет вооруженный конфликт? Способны ли на это США, которые во время второй карабахской войны занимали пассивную позицию? Только недавно они активизировали свои действия в регионе, посылая в Армению высокопоставленных чиновников, вплоть до директора ЦРУ, что создавало впечатление, что американцы пошли на перехват инициативы у России в деле урегулирования отношений между Баку и Ереваном. Помимо того, переговоры стали проводиться параллельно по нескольким направлениям — в трехстороннем формате с участием Москвы и в трехстороннем формате с участием ЕС и США.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Министерство обороны России

Следующая странность тут в том, что на всех этих площадках обозначена единая повестка, которая в качестве основного пункта предусматривает подписание между Баку и Ереваном мирного договора и определение принципов делимитации границ. Так, появлялся вопрос о том, кто на сей раз выступит главным посредником. Ожидалось, что нечто конкретное будет достигнуто в ходе трехсторонней встречи 31 октября в Сочи лидеров Азербайджана, Армении и России. Но Москва повела себя вопреки многим прогнозам экспертов «нестандартно», не стала политически дезавуировать западные переговорные площадки и в чем-то передала им эстафету в посреднических усилиях. По всем признакам, в Вашингтоне такого разворота событий не ожидали, отчего госдепартамент стал маневрировать. Выступая фактически в роли посредника, Блинкен заявил, что «США выступают за прямой диалог между Арменией и Азербайджаном», что демонстрирует намерение американцев не только дистанцироваться от решения проблемы, но и дезавуирует посреднические контакты, которые осуществлялись сторонами в Москве, Сочи, Брюсселе и Праге.

Более того, Вашингтон также дезавуировал появившиеся ранее в армянских изданиях сообщения о наличии какого-то американского проекта по урегулированию отношений между двумя странами. Накануне секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян кое-что уточнил. По его словам, «на столе есть два документа». Один предложил Баку, он сейчас в работе, но неизвестно, учитываются ли ответные предложения Еревана из шести пунктов. Есть и российский пакет предложений, детали которого официально не раскрываются. Как утверждает Григорян, «там есть что-то о Карабахе между строк, но это не конкретизировано, и Армения попытается уточнить этот вопрос в ближайшее время». Если говорить по существу, то без упоминания Нагорного Карабаха подписание мирного договора между двумя странами не представляется проблемным. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев говорили о возможности подписания его «уже до конца нынешнего года», хотя «есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении».

Госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Какие именно «проблемы», остается неизвестным. По многим признакам, всё упирается в определение статуса Нагорного Карабаха вплоть до введения там международного подмандатного управления, что должно решаться главными внешними посредниками. Вряд ли Баку на данном этапе примет такой сценарий, но по мере дальнейшего развития событий ему становится все труднее дипломатически закрепить победные достижения, достигнутые в ходе второй карабахской войны. Вот почему подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией остается пока проблематичным, а стороны продолжают балансировать на грани вооруженного конфликта. Что же касается Москвы, то ей приходится искать новые варианты решений, чтобы не позволить вытеснить себя из геополитических процессов в Закавказье или оказаться в этом регионе в политическом, дипломатическом и даже военном противостоянии с Западом.