Москва, , 20:48 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 7 ноября замедлилась до 12,52% в годовом выражении с 12,69% неделей ранее. Соответствующие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Рубль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее сегодня Росстат сообщил, что рост потребительских цен в России за первую неделю ноября составил 0,01%, а инфляция с начала года достигла 10,67%.

В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,13% с 0,17% неделей ранее, что произошло за счёт снижения темпов сезонного удорожания плодоовощной продукции. Цены на прочие продукты питания практически не меняются третью неделю подряд.

В секторе непродовольственных товаров цены снизились на 0,06% посла роста на 0,01% в предыдущую неделю. При этом ускорились темпы снижения цен на электро- и бытовые приборы, продолжили дешеветь строительные материалы, возобновилось снижение цен на одежду и обувь, моющие и чистящие средства. Цены на легковые автомобили за неделю практически не изменились.

В сегменте регулируемых и туристических услуг цены снизились на 0,13% после роста на 0,04% неделей ранее. Это произошло на фоне возобновившегося снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы. Также ускорилось снижение цен на услуги гостиниц и санаториев.

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