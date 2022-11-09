Минск, 9 ноября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. В Белоруссии в октябре зафиксирована дефляция. Об этом заявил 9 ноября заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Андрей Картун, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефляция

«Система регулирования цен работает уже почти три недели. Изначально фиксировалось более чем 500 обращений в день — и это только письменных, плюс еще онлайн-форма и горячая линия по вопросам разъяснения порядка ценообразования. Вопросов возникало много, особенно в непродовольственном сегменте, так как продовольственный и ранее находился в условиях ценового регулирования, подходы им известны. Мы уже видим эффект от принятых мер. В октябре у нас дефляция. И по году в целом инфляция существенно замедлится», — сообщил Андрей Картун.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 октября на совещании по экономическим вопросам заявил о запрете на повышение любых цен в стране.