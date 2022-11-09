Рим, 9 ноября, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Правительство Италии выделит еще 9,1 млрд евро для смягчения последствий роста цен на энергоносители, заявил 9 ноября министр экономического развития страны Джанкарло Джорджетти.

Biografieonline. it Джанкарло Джорджетти

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.