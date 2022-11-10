Москва, , 14:27 — REGNUM Заявление заместителя главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко о том, что Россия не выдвигала никаких требований для начала переговоров с представителями киевского неонацистского режима, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

МИД РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы [киевский неонацистский режим проявил] добрую волю», — добавил Руденко.

Многие пользователи были обескуражены столь мягким по отношению к нацисткой власти заявлением представителя МИД России. Граждане напоминают, что президент Российской Федерации Владимир Путин чётко и прямо охарактеризовал киевский режим как шайку наркоманов и неонацистов, со стороны которых Москва ждёт только одного — безоговорочной капитуляции.

«А какие тут могут быть условия? Ведь было ясно и понятно сказано — денацификация и капитуляция. Представляю, если бы Чикатило вынесли приговор, а на следующий день начали с ним переговоры по перемирию», — написал Сергей Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что переговоры с киевским режимом — самое бесполезное занятие, которое себе только можно представить. Граждане уверены, что если у России есть потребность в переговорах, то разговор необходимо вести напрямую с хозяевами Киева.

«С кем переговоры-то вести мы собрались? С Зеленским? Это тот самый, который террорист, нацист и наркоман?» — удивляется Edgar H.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Зеля доживает свои последние деньки, под ним стул горит. Единственная надежда — бегство в Канаду. Но и там он живым никому не нужен, сделают из него очередного мученика! Там, на Западе, это делать умеют», — подметил Сергей С.

Часть людей полагает, что никакого разговора у Москвы с Киевом сложиться не может, поскольку нацистская власть только и мечтает, как бы забрать у России её территории.

«Мы не отдадим свои территории, а они не признают их нашими. Это бесперспективно», — считает Станислав Ю.

«Наши власти правда верят в то, что Киев удастся таким образом умаслить? Нацист видит в этом слабость, а значит, у него только сильнее аппетит разыграется», — указывает Валентина М.

«Переговоры — это лишь возможность нацикам перевооружиться и начать убивать снова», — уверен Василий К.

Нашлись и те, кто беспокоится, что стремление отдельной части российского руководства во что бы то ни стало возобновить переговорный процесс с киевскими нацистами может привести к большим проблемам для нашей страны либо же вовсе обернуться катастрофой для российского государства.

«Надо смысл понять, какую выгоду можно из переговоров извлечь, с тех условий. Евросоюз и США деньги России заморозили, и они всё равно их России не вернут. Грамотно всё продумать и сделать, а не переговорами безнадёжными себя тешить. Есть же люди с большими головами у нас во власти!» — убеждён пользователь «Изолента».

Напомним, 8 ноября заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил журналистам о том, что Россия не выдвигала никаких требований для начала переговоров с представителями киевского неонацистского режима.