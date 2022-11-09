Вашингтон, 9 ноября, 2022, 20:35 — ИА Регнум. С приходом республиканцев к власти будет идти укрепление фондового рынка, и, как ни странно, с ним и укрепление доллара. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 9 ноября заявил экономист Александр Воронков. Также он отметил, что американцам сейчас очень важно показать надежность доллара.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Рынки, скорее всего, поедут вверх на этом событии. Я уверен процентов на 60-70. А вот что будет с долларом — тут двоякий вопрос. С одной стороны, доллар должен дать слабину, что уже проявляется последние два дня. С другой стороны, мы говорим о «спасении Штатов и экономики республиканцами». В этой ситуации может сыграть значимость казначейских облигаций. Их могут начать набирать, соответственно, это может укрепить тот же самый доллар одновременно с фондовым рынком», — отметил Воронков.

При этом экономист отметил, что это нетипичная ситуация, поскольку если фондовый рынок укрепляется, доллар, наоборот, падает.

«Для Америки сейчас очень важно показать всему миру надёжность доллара <…> Очень важно показывать свою силу, свой интерес в инвестициях в доллар. Никому не интересно будет инвестировать в доллар, когда он будет дешеветь к своей национальной валюте», — добавил он.