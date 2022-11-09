Москва, 9 ноября, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю на торгах в среду, 9 ноября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,31 рубля, что на 32 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на 42 копейки и к закрытию достиг 61,37 рубля.