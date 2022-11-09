Грозный, , 20:11 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал мудрым и дальновидным решением командующего группировкой ВС РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина по обороне Херсона по левому берегу реки Днепр. Говорить о сдаче Херсона здесь неправильно — это шаг призван в первую очередь сберечь наших бойцов и позволить подготовиться к занятию более выгодной позиции для проведения спецоперации, считает Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото на странице главы Чечни «ВКонтакте»

«Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат. <…> Так что не надо говорить о «сдаче» Херсона. «Сдают» вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережёт, и занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную», — заявил чеченский лидер в своем телеграм-канале.

При этом Кадыров отметил, что полностью согласен с мнением Евгения Пригожина, который считает, что генерал Суровикин спас тысячу российских военных, находящихся фактически в окружении. Добавив, что Херсон — это очень сложный участок, об этом знали все и не раз докладывали чеченские военные, Кадыров назвал приказ об отступлении на левый берег дальновидным решением.

«Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает», — заявил Кадыров, отметив, что «Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики» .

Он отвечает за людей и ему принимать решение, заявил глава Чечни и поблагодарил Суровикина за то, что бережёт бойцов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему объединённой группировкой российских войск в зоне проведения СВО Сергею Суровикину начать отвод российских войск из Херсона для организации обороны по рубежу Днепра.