Грозный, 9 ноября 2022, 20:11 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал мудрым и дальновидным решением командующего группировкой ВС РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина по обороне Херсона по левому берегу реки Днепр. Говорить о сдаче Херсона здесь неправильно — это шаг призван в первую очередь сберечь наших бойцов и позволить подготовиться к занятию более выгодной позиции для проведения спецоперации, считает Кадыров.
При этом Кадыров отметил, что полностью согласен с мнением Евгения Пригожина, который считает, что генерал Суровикин спас тысячу российских военных, находящихся фактически в окружении. Добавив, что Херсон — это очень сложный участок, об этом знали все и не раз докладывали чеченские военные, Кадыров назвал приказ об отступлении на левый берег дальновидным решением.
Он отвечает за людей и ему принимать решение, заявил глава Чечни и поблагодарил Суровикина за то, что бережёт бойцов.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему объединённой группировкой российских войск в зоне проведения СВО Сергею Суровикину начать отвод российских войск из Херсона для организации обороны по рубежу Днепра.