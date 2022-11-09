В ЛНР предотвращён теракт — военкор Котенок
ЛНР, 9 ноября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. В Новоайдаре (Луганская Республика) предотвращен теракт на газораспределительном объекте, сообщил 9 ноября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.
Mil.ru
Подразделение военной разведки ВС РФ в Новоайдаре
Обезвреженное взрывное устройство содержало около 1 кг взрывчатого вещества.
Ранее 9 ноября в Министерстве обороны сообщили, что ВС России пресекли попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в Луганской Республике.
25 октября сообщалось, что спецслужбы обнаружили на территории ЛНР тайник с иностранным оружием, предназначавшимся для проведения диверсий. Были изъяты автоматы, гранатометы, патроны и взрывчатые вещества.