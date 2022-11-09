Минск, 9 ноября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. В Минске задержали девушку, которая ночью 26 октября на улице Зыбицкой сорвала государственный флаг Белоруссии. Она заключена под стражу. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

По данным следствия, 26-летняя уроженка Гродненской области прогуливалась в компании малоизвестного ей 19-летнего парня по улице Зыбицкой. На своем пути девушка увидела развлекательное заведение, на фасаде которого находился государственный флаг Белоруссии.

«Чувствуя безнаказанность после выпитого спиртного и не обдумав свои действия, фигурантка сорвала флаг, после чего бросила его на землю. В кратчайшие сроки она была задержана сотрудниками милиции. Мотивы своего бесцеремонного поступка она так пояснить и не смогла», — рассказали в Следственном комитете.

Медицинское освидетельствование девушки показало более 1,7 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Следственный комитет предъявил ей обвинение по ст. 370 УК РБ («Надругательство над государственными символами»). Максимальное наказание по данной статье — три года лишения свободы. К обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Белоруссии пожаловались на то, что в республике срывают государственные флаги. По данным Следственного комитета, с начала этого года только в Минске по подобным фактам возбуждено 17 уголовных дел.