Вашингтон, , 20:17 — REGNUM Американский издательский дом Condé Nast, выпускающий журнал Vogue, подал в суд на рэперов Drake (Обри Дрейк Грэм) и 21 Savage (Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф) из-за «несанкционированного использования товарных знаков». Об этом сообщает издание Page Six.

Drake Кадр из интервью

Судебный иск связан с продвижением нового совместного альбома Her Loss, в рамках которого артисты напечатали фальшивые журналы Vogue со своим изображением на обложке и использовали их в рекламных целях. Кроме того, рэперы бесплатно раздавали подобные рекламные буклеты поклонникам на территории США.

Теперь Condé Nast требует, чтобы Drake и 21 Savage возместили ущерб в размере $4 млн, а также перестали использовать торговую марку Vogue без разрешения.

Напомним, премьера альбома Her Loss состоялась 4 ноября 2022 года. Пластинка включила в себя 16 песен, став первым совместным полноформатным проектом для Drake и 21 Savage.

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