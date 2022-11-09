Вильнюс, , 20:03 — REGNUM Литовские таможенники 8 ноября не пропустили в страну цистерну из Белоруссии, на борт которой была нанесена буква Z. Об этом сообщила пресс-служба таможни Литвы.

Z (сс)

Состав находился на железнодорожной станции Кяна. Во время проверки поезда, который пришел в Литву из Белоруссии, на одной из цистерн таможенники обнаружили граффити — букву Z. Внутри цистерны находились удобрения. Грузоотправителем значилась российская компания.

Цистерну отцепили от состава и вернули на станцию отбытия — в Молодечно.