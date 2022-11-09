Курск, 9 ноября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Не менее шести снарядов выпустили киевские нацисты по селу Гуево Суджанского района Курской области 9 ноября, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела

«К счастью, никто не пострадал. Однако повреждены балконы в двухэтажном доме, в другом частном домовладении выбиты стёкла, разрушены сарай и забор», — уточнил Старовойт.

Он сообщил, что на месте работают специалисты, проводится оценка ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 ноября ВСУ атаковали три курских села, в том числе и Гуево.