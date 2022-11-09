Вашингтон, 9 ноября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. На саммит G20, который пройдёт в середине ноября на Бали, отправится российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает 9 ноября Bloomberg.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Лавров

По данным источников издания, президент РФ Владимир Путин на мероприятие не поедет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что руководство страны обсуждает »различные форматы» участия в саммите G20.