Москва, , 19:57 — REGNUM Фрукты и овощи, куриные яйца и мороженые морепродукты наиболее заметно подорожали среди продуктов питания в России в октябре 2022 года. Об этом сообщает 9 ноября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Потребитель Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, согласно данным ведомства, за минувший месяц помидоры стали дороже на 28,4%, бананы — на 15,4%, огурцы — на 14,2%, апельсины — на 12,1%, картофель — на 3,3%, столовая свекла — на 2,1%, белокочанная капуста — на 1,8%.

Среди других продуктов питания выросли цены на куриные яйца — на 7,17%, икру лососевых рыб — на 2,4%, мороженую рыбу, мороженые кальмары и креветки, стерилизованное молоко — на 0,9-1,4%.

Говядина, мясные консервы, сливочное масло, национальные сыры и брынза, солёная, копчёная и маринованная рыба, солёные и копчёные рыбные деликатесы, натуральные консервированные овощи, пряники, бараночные изделия, карамель, зефир, пастила, отечественное игристое вино подорожали в среднем на 0,4-0,7%.

Одновременно с этим, по данным Росстата, гречневая крупа за месяц стала дешевле на 6,3%, сахар-песок — на 3,7%, овсяная и перловая крупы — на 2,2%, пшено, горох и фасоль — на 1,8%, подсолнечное масло — на 1,7%, глазированные шоколадом мягкие конфеты и натуральный растворимый кофе — на 1,3%, пшеничная мука — на 1%, рыбное филе, рис, овсяные хлопья «Геркулес» — на 0,8%, маргарин, минеральная и питьевая вода — на 0,7%, натуральный кофе в зернах и молотый, чёрный перец горошек — на 0,6%, варёные колбасы, куриные окорочка, говяжья печень, филе сельди, коньяк, шоколад и газированные напитки — на 0,5%.

Среди плодоовощной продукции подешевели яблоки — на 8,1%, лимоны — на 7,3%, виноград — на 3,5%, репчатый лук — на 3,3%, морковь — на 3,2%, груши — на 1,9%, орехи — на 1,8%.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России в октябре 2022 года выросли в среднем на 0,18% по сравнению предыдущим месяцем, а их рост в годовом выражении замедлился до 12,63% с 13,68% месяцем ранее.

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