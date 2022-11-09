Мелитополь, 9 ноября, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Автопарк скорой медицинской помощи пополнили в Запорожской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе администрации региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

По словам главного врача Мелитопольского областного центра скорой медицинской помощи Юрия Резниченко, по государственной программе служба получила 60 автомобилей УАЗ и девять на базе «ГАЗель NEXT». Транспорт уже проходит регистрацию в ГИБДД.

Ранее автопарк скорой помощи Запорожской области составлял 95 автомобилей. Все они были сильно изношены. Старые спецмашины подлежат списанию, а затем их будут использовать в нише технического обеспечения.