Тобольский район, Тюменская область, , 20:03 — REGNUM Пожарные Тюменской области выступили с инициативой о представлении к ведомственной награде подростка, спасшего женщину из охваченного огнём дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар Dave Hogg

Происшествие случилось вечером 27 октября 2022 года в деревне Старицкая Тобольского района. Ученик 11 класса Санниковской школы Салават Рузеев заметил на улице густой чёрный дым, исходящий из жилого дома. Побежал к месту пожара, хозяйки дома не увидел, и, не дожидаясь приезда пожарных, бросился в горящее здание.

Его подозрения подтвердились — женщина находилась в здании. Из-за сильного задымления, Салават сам начал задыхаться и сперва выбежал из дома. Смочив кусок ветоши, он прикрыл лицо и второй раз вошёл в здание. Женщину он обнаружил в дальней комнате. Она уже наглоталась дыма, и Салават прихватил её за руки и вывел на улицу.

Прибывшие на место вызова огнеборцы отметили, что подросток совершил настоящий подвиг и обратились с просьбой в главное управление МЧС России по Тюменской области представить школьника к ведомственной награде.