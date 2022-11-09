Кингстон, , 19:39 — REGNUM В возрасте 66 лет умер клавишник ямайской регги-группы The Wailers Тайрон Дауни, солистом которой был Боб Марли. Об этом сообщает Billboard.

Свеча Sammedan

По данным источника, музыкант скончался 5 ноября 2022 года в результате непродолжительной болезни. У Дауни осталось девять детей, семь внуков и два правнука.

Напомним, Тайно Дауни стал солистом The Wailers в 1973 году, впоследствии приняв участие в записи ряда пластинок коллектива. Клавишник также успел посотрудничать с такими регги-артистами, как The Abyssinians, Beenie Man, Black Uhuru, Buju Banton, Peter Tosh и многими другими.

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