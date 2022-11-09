Москва, , 19:45 — REGNUM Протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный в Москве 31 марта 2022 года, внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

В сопроводительных документах уточняется, что протокол направлен на устранение выявленных в ходе правоприменительной практики пробелов в правовом регулировании отдельных сфер, определенных договором, корректировку некоторых положений договора и наделение Евразийской экономической комиссии рядом полномочий.

Представлять документ при рассмотрении в Госдуму будет замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.