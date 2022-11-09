Екатеринбург, , 21:11 — REGNUM Жителей Свердловской области атаковали телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками военкоматов. Об этом пишут местные СМИ.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Одна из жительниц Екатеринбурга сообщила изданию Е1. Ru, что ей позвонил неизвестный и заявил о гибели её мужа. В ответ гражданка попросила звонившего представиться, после чего тот прервал разговор.

По словам женщины, подобные звонки были и нескольким её знакомым. Что касается её супруга, то он жив и уже вышел с ней на связь.

Женщина написала заявление в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, появляется всё больше фейковых сообщений вокруг ситуации на территории б. УССР, на жителей России усиливаются психологические атаки, телефонный терроризм стал широко распространённым явлением.